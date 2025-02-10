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10.02.2025 (10:30)

Расчеты FPV-дронов десантников 11 бригады ВДВ уничтожили вооружение, боевую технику и личный состав ВСУ в приграничных районах Курской области

Подразделения БпЛА 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ ежедневно уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками, в приграничных районах Курской области. Операторы беспилотных летательных аппаратов выявляют на дорогах и лесопосадках вражескую технику и личный состав.

Расчет работает парой. Первый номер подготовил ударный дрон к запуску. Второй в это время производил разведку и выявляет цели. Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цели. Помощник умело скорректирует работу оператора по заходу цели и фиксирует попадание FPV-дронов по боевой технике и личному составу ВСУ.

В ходе ударов FPV-дронами десантниками 11 бригады ВДВ была уничтожена вся выявленная боевая техника и личный состав ВСУ, пытавшийся продвинутся в глубь Курской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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