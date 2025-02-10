10.02.2025 (10:00)

Минобороны России проводит сборы с младшими офицерами соединений и воинских частей военных округов



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Минобороны России проводит сборы с младшими офицерами соединений и воинских частей военных округов

Младшие офицеры соединений и воинских частей военных округов приступили к прохождению 60-дневного курса интенсивной боевой и специальной подготовки на одном из военных полигонов Московского военного округа (МВО). Сборы молодых офицеров проводятся ежегодно в соответствии с планом боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

Программа обучения включает в себя особенности ведения боевых действий с учетом передового опыта специальной военной операции (СВО).

«Основная направленность, это дать офицеру именно те навыки, которые ему в дальнейшем пригодятся в его службе, в ходе Специальной военной операции и в дальнейшем, то есть мы здесь закладываем основу его знаний и умений тех, которыми он будет пользоваться в дальнейшем» – подчеркнул начальник Управления боевой подготовки Московского военного округа, генерал-майор Алексей Приходько.

Программа обучения включает в себя совершенствование практических навыков молодых офицеров как по общевойсковым дисциплинам: огневой, тактической, разведывательной, топографической подготовке, применению БпЛА, тактической медицине, ведению радиационной, химической и биологической разведки, вождениюбоевых машин, так и навыков ведения боевых действий на пересеченной местности, в городских условиях и применению бронетехники в условиях интенсивного воздействия БпЛА «противника».

В военных сборах принимает участие более 300 молодых лейтенантов. После прохождения интенсивного курса боевой и специальной подготовки офицерам предстоит убытие в составе своих подразделений в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.

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