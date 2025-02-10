10.02.2025 (09:30)

Штурмовики группировки войск «Восток» ежедневно тренируются захватывать опорники ВСУ в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовики группировки войск «Восток» ежедневно тренируются захватывать опорники ВСУ в зоне СВО

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» ежедневно тренируются захватывать и уничтожать огневые позиции, опорные пункты украинских националистов в зоне проведения СВО.

Действуя в составе боевых двоек или троек, мотострелки выполняют учебно-боевые задачи прикрывая друг друга при зачистке укрепрайонов и блиндажей противника. Для этого на полигоне созданы все типовые особенности оборудования позиций ВСУ: блиндажи, изгибы траншей, «лисьи норы», перекрытия и щели. Военнослужащие закрепляют навык таких элементов боя, как выдвижение по маршрутам, уничтожение огневых точек, перемещение в окопах.

Задача штурмовых отрядов – прорывать наиболее сложные участки обороны украинских националистов, занимать стратегически важные высоты и удерживать их до прибытия подкрепления. Поэтому даже на полигоне ошибок быть не может. Только в этом случае при выполнении реальных боевых задач успех обеспечен.

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