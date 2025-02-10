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10.02.2025 (09:00)

Расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил опорный пункт противника на Каховском направлении

Расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» мотострелкового соединения из состава группировки войск «Днепр» днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировки ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

В ходе очередного полета над правым берегом Днепра, оператор БпЛА обнаружил опорный пункт противника, координаты были немедленно переданы на командный пункт, огнем артиллерии нанесли поражение противнику. Расчет БпЛА «Орлан-10» зафиксировал точное поражение живой силы противника.

Военнослужащие группировки войск «Днепр» ежедневно с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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