10.02.2025 (08:30)
Артиллеристы Тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области
Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ и огневой поддержке штурмовых групп соединения в приграничных районах Курской области, помогая им выдавливать украинские подразделения из занятых ими наших населенных пунктов.
Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы с расстояния свыше 8 км ведут прицельный огонь, скорость которого достигает восемь выстрелов в минуту. В ходе воздушной разведки Тульских десантников были обнаружены подразделения пехоты ВСУ, оборудовавшие опорные пункты в полуразрушенных домах одного из населенных пунктов.
После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы.
В ходе артиллерийской поддержки штурмовых подразделений Тульских десантников, расчет гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по обнаруженным целям. Тремя точными выстрелами из гаубицы пехота ВСУ была уничтожена.
Когда цель была поражена, расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие.