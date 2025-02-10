10.02.2025 (08:00)

Экипажи танков Т-72Б3М УБХ 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожили замаскированные пулеметные точки, укрепленные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи танков Т-72Б3М УБХ 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожили замаскированные пулеметные точки, укрепленные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО

В зоне специальной военной операции военнослужащие танковых подразделений группировки войск «Запад», проявляя мужество и героизм при выполнении боевых задач, продолжают наносить удары по военным объектам, бронированной технике и живой силе ВСУ. Также под удар попадают тыловые позиции боевиков, срывая их действия.

В этот раз на одном из направлений СВО по данным подразделений разведки, в ночное время были выявлены замаскированные пулеметные точки и скопление живой силы противника.

На кадрах экипажи танков Т-72Б3М УБХ (улучшенные боевые характеристики) 59-го танкового Люблинского полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» незамедлительно выдвинулись на закрытые позиции и отработали по выданным координатам с выполнением корректировки.

Корректировка огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью комплекса беспилотных летательных аппаратов.

Затем в результате аэроразведки было обнаружено скопление живой силы противника. Получив точные координаты цели, предоставленные расчетами разведывательных БпЛА, танкисты выдвинулись на заранее подготовленные огневые позиции. Далее экипажи танков оперативно навели боевые машины на цели и осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожили укрепленные позиции противника на расстоянии до 10 километров. Корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами расчетов БпЛА, что позволило оперативно отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов.

В ходе СВО танкисты во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят огневое поражение противнику с закрытых огневых позиций. Используя особенности рельефа местности и укрытий в лесных массивах, они ведут прицельный огонь, обеспечивая высокую точность и безопасность для экипажей.

Благодаря мужественным действиям танкистов, подразделения ежедневно продвигаются метр за метром, что позволяет зачищать и занимать опорные пункты ВСУ.

Боевую работу танкисты ведут круглосуточно. В приоритете целей – укрепления, боевая техника противника, в т.ч. иностранного производства.

Отстрелявшись, танкисты меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки танков дронами-камикадзе. На этот случай боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую защиту.

Дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалёку.

Куда бы ни решил двигаться противник, разведчики узнают об этом одними из первых и передают координаты командованию.

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