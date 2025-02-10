10.02.2025 (07:30)

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили опорный пункт, военную технику и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили опорный пункт, военную технику и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО

Артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» ведут непрерывную боевую работу в дневных и ночных условиях по вскрытым целям, наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

В этот раз в ходе выполнения боевых задач расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный взводный опорный пункт, скопление военной техники и живой силы ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО.

Координаты целей были выявленных при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Расчеты орудий «Гиацинт-С» оперативно выполнили наводку орудий по полученным координатам и огнём из 152-мм пушек уничтожили личный состав и военную технику националистов на расстоянии более 20 км.

Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели минимальным количеством выстрелов.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.

После выполнения боевой задачи артиллеристы замаскировали самоходные пушек и оперативно убыли в подземные укрытия.

Расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу, и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место. Скорость боевой работы достигается за счёт слаженности расчётов.

152-мм самоходные пушки 2С5 «Гиацинт-С» способны поражать цели на расстоянии 30 километров. На гусеничном шасси «Гиацинты» имеют броневую защиту, обладают высокой манёвренностью, могут вести стрельбу прямой наводкой или с закрытых позиций.

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