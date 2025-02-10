10.02.2025 (07:00)

Расчеты БпЛА «Бумеранг-10» группировки войск «Север» уничтожили военные объекты, бронетехнику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты БпЛА «Бумеранг-10» группировки войск «Север» уничтожили военные объекты, бронетехнику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области

В ходе уничтожения малых мобильных групп ВСУ в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» ежедневно применяют различные боевые беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

Одно из подразделений группировки войск «Север» имеет на вооружении целую линейку ударных беспилотников.

Современные беспилотные летательные аппараты «Бумеранг-10» позволяют операторам обнаруживать цели даже в условиях густого леса и точно поражать их, несмотря на радиоэлектронные помехи.

Также «Бумеранг-10» применяются при штурме позиций украинских боевиков. Дрон применяют для уничтожения движущихся целей, живой силы в блиндажах и специальных укрытиях.

На кадрах расчёт БпЛА выдвигается в заданный район, где осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Оператор, используя специальные очки виртуальной реальности, определяет цель для уничтожения.

Помощник оператора запускает «Бумеранг» и отслеживает направление полёта дрона по карте. Он также ориентирует оператора и корректирует его работу.

В отличие от обычных коптеров, «Бумеранг» не имеет модуля связи со спутником, поэтому антидроновое ружье против него бессильно.

Оператор ведёт коптер на минимальной высоте, едва не задевая верхушки деревьев. Видеозапись обрывается, когда дрон превращается в снаряд и на огромной скорости врезается во вражеские позиции или боевую технику.

Российский ударный беспилотный летательный аппарат «Бумеранг» показал высокую эффективность в ходе выполнения боевых задач при защите рубежей в Курской области.

В подразделениях никаких проблем с поставками беспилотных летательных аппаратов нет.

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