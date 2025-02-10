10.02.2025 (06:30)

Штурмовые подразделения Южной группировки войск проходят занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию на одном из полигонов в тыловом районе проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовые подразделения Южной группировки войск проходят занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию на одном из полигонов в тыловом районе проведения СВО

Военнослужащие штурмовых подразделений общевойсковой армии Южной группировки войск перед выполнением боевых задач на передовых позициях проходят занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию на одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции

В ходе подготовки военнослужащие отрабатывают навыки передвижения на местности, штурма опорных пунктов условного противника, уничтожение наблюдательных постов, действия в обороне. Все обучение проходит с применением в том числе боевых боеприпасов в условиях, максимально приближенных к реальности. Отрабатывается взаимодействие штурмовиков через радиосвязь, в составе двоек и троек. Подобные занятия позволяют отточить навыки ведения боя и улучшить слаженность подразделения.

Для контроля действий групп используются беспилотные летательные аппараты. С их помощью командиры корректируют работу штурмовиков, уточняют маршрут движения, предупреждают о внезапных изменениях обстановки на поле боя.

Практические занятия проводятся под руководством опытных инструкторов и командиров, имеющих боевой опыт в зоне проведения СВО.

Минимальный курс подготовки штурмовиков на полигоне составляет не менее трех недель.

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