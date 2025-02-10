10.02.2025 (06:30)
Штурмовые подразделения Южной группировки войск проходят занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию на одном из полигонов в тыловом районе проведения СВО
Военнослужащие штурмовых подразделений общевойсковой армии Южной группировки войск перед выполнением боевых задач на передовых позициях проходят занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию на одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции
В ходе подготовки военнослужащие отрабатывают навыки передвижения на местности, штурма опорных пунктов условного противника, уничтожение наблюдательных постов, действия в обороне. Все обучение проходит с применением в том числе боевых боеприпасов в условиях, максимально приближенных к реальности. Отрабатывается взаимодействие штурмовиков через радиосвязь, в составе двоек и троек. Подобные занятия позволяют отточить навыки ведения боя и улучшить слаженность подразделения.
Для контроля действий групп используются беспилотные летательные аппараты. С их помощью командиры корректируют работу штурмовиков, уточняют маршрут движения, предупреждают о внезапных изменениях обстановки на поле боя.
Практические занятия проводятся под руководством опытных инструкторов и командиров, имеющих боевой опыт в зоне проведения СВО.
Минимальный курс подготовки штурмовиков на полигоне составляет не менее трех недель.