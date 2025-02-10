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10.02.2025 (06:00)

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары в приграничных районах Курской области

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.

После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Специальная военная операция
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