10.02.2025 (05:30)

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали о ходе освобождения населенного пункта Дзержинск ДНР



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Военнослужащие 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» рассказали о ходе освобождения населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики.

Для удержания населенного пункта противник сделал из промышленного города непреступную крепость с развитой сетью подземных коммуникаций. Практически каждое здание представляло собой хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку. Подразделения группировки войск «Центр» с честью и отвагой отбивали у укронацистов метр за метром, подъезд за подъездом, здание за зданием города Дзержинск.

«Сложно было да, противник готовился 10 лет на указанном рубеже, но поступила команда на штурм города, мной было принято решение заходить на боевых машинах пехоты (БПМ) с десантом, пробили первый рубеж обороны. Противник первые сутки не понимал, что происходит, это помогло зайти и закрепиться и нарастить силы. Гражданских мы встречали и находили и на данный момент находим людей гражданских в городе Дзержинске еще достаточно много находим оказываем какую-то медицинскую помощь и готовим их к эвакуации. Рассказывают, что на протяжении 10 лет они жили угнетенно их угнетали. Но они были, конечно, счастливы, когда увидели российские войска. ВСУ применяет тактику выжженной земли, то бишь, ничего живого не оставляют. После себя, если они отступают или им приходится куда-то отступить, они это все сжигают либо подрывают», - рассказал командир штурмового отряда, подполковник Иван Шульга.

«Я начал участвовать, когда мы штурмовали подступ к шахте «Северной», брали гаражный кооператив, командование бригады разработало операцию, высадка десанта на боевых машинах БМП. Четыре машины высадились, по периметру заняли перекрестки. Перекрыли шлагбаумами минными, откопали позиции и держались до подхода основных сил. Подошли еще 12 групп, мы этот кооператив зачистили – это была первая операция. Выполнили ее вовремя. Самая большая девятиэтажка, вот ее мы штурмовали долго, да, 27 дней, она восьми подъездная, там встретили мы как националистов, так и наемников. Сейчас в основном где-то группа 6-7 человек. Два из опытных, из старых. А остальные только новонабранные. Я имею в виду именно украинские войска. Основную проблему представляют опытные. Когда с ними разбираюсь, то с остальными можно договориться, чтобы они сдались в плен, проблемы они не представляют. Если разобраться именно с опытными, то процентов 70 можно их уговорить сдаться, процентов 30 уговорить, чтобы они отступили, сдали позицию. Для меня лично, я сам отсюда, это вообще гражданская война. У меня с той стороны очень много родных. Сам я урожден в город Харьков. До четырех лет там жил. И самое печальное, что с той стороны против меня мои племянники воюют. Вот что плохо. Там пропаганда очень сильная. Считают, что я захватчик, что я пришел на их землю, хотя я там родился, как я могу быть захватчиком? Вот этого я не понимаю», - рассказал стрелок-помощник гранатомётчика, рядовой Артур Хазарьян.

«Заходить было очень тяжело, противник бодался, но грамотными решениями командиров, мы выбивали противника. При штурме многоэтажного здания свои нюансы, самое тяжелое надо правильно дойти до нее, правильно подойти к ней и правильно зайти», - рассказал командир взвода, сержант Василий Мастюгин.

Командование и личный состав 132-я отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи освобождая родные земли Донбасса от украинских националистов.

Справочно:

Дзержинск самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации (городской общины). Площадь освобожденной плотной городской застройки Дзержинска составила более 50 кв. км. Кроме того, в ходе операции по освобождению города Дзержинск освобождено 11 населенных пунктов Торецкой агломерации (городской общины) и 139 кв. км территории. Общее продвижение российских войск в глубину обороны противника составило более 13 км.

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