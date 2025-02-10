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10.02.2025 (05:00)

Артиллерийский расчёт САУ «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил минометный расчет и склад с боеприпасами ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллерийский расчет самоходной артиллеристской установки (САУ) «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил минометный расчет и склад с боеприпасами ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

В ходе наступательных действий расчетом разведывательного беспилотного летательного аппарата группировки войск «Центр» был обнаружен минометный расчет и склад с боеприпасами украинских боевиков, который своим огнем не давал продвинуться нашим подразделениям.

«Наши расчеты БпЛА залетают, видят выходы от выстрелов, дают нам координаты цели и мы начинаем отрабатывать до конца», - рассказал командир орудия, Роман Ищеркин.

Получив разведданные о местонахождении цели, расчет САУ «Мста-С» оперативно подготовил орудие к бою и приступил к выполнению задачи. Артиллеристы произвели несколько залпов, в результате которых минометный расчет и склад с боеприпасами был уничтожен, что способствовало продвижению штурмовых подразделений в глубь обороны противника.

Корректировку огня и контроль поражения выявленных цели выполнял расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-30». Данные, поступившие с беспилотника, подтвердили уничтожение украинских боевиков.

Командование и личный состав артиллерийских соединений группировки войск «Центр» продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи, снаряд за снарядом отправляя украинским националистам на Красноармейском направлении зоны СВО.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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