09.02.2025 (20:00)
Ансамбль Волгоградской филармонии «Лазоревый цветок» выступил для участников СВО
9 февраля в Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) состоялся концерт ансамбля казачьей песни «Лазоревый цветок», одного из самых популярных коллективов Волгоградской области.
Выступление прошло в рамках патриотического проекта ЦДРА «Поет Россия Армии Победу». Артисты представили публике программу под названием «Ты, Россия, матушка Россия!».
В ней прозвучали как старинные казачьи песни, так и современные композиции, посвященные героизму защитников Отечества и любви к Родине. Особое внимание было уделено песням о Сталинграде – городе-герое, история которого неразрывно связана с героической борьбой за свободу нашей страны.
«Мы приехали с программой «Ты, Россия, матушка Россия» с нашей героической Сталинградской земли, привезли песни военных лет, песни донских казаков, как аутентичные, традиционные, так и популярные казачьи песни, которым меньше ста лет. Наша программа посвящена воинам прошлого, настоящего – героям, которые, не щадя живота своего защищали и защищают Отечество», - рассказал артист ансамбля Владимир Мытковский.
Стоит отметить, что коллектив уже неоднократно выступал для военнослужащих в военных госпиталях, на полигонах и в воинских частях своего региона.
Проект «Поет Россия Армии Победу» создан ЦДРА с целью выражения поддержки российским военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции, продемонстрировать консолидацию и единство граждан России. Ранее в рамках проекта выступали государственный казачий ансамбль "Ставрополье", ансамбль народной музыки «Ватага» из Брянска, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова, Государственного ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова и другие коллективы.