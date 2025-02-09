09.02.2025 (20:00)

Ансамбль Волгоградской филармонии «Лазоревый цветок» выступил для участников СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ансамбль Волгоградской филармонии «Лазоревый цветок» выступил для участников СВО

9 февраля в Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) состоялся концерт ансамбля казачьей песни «Лазоревый цветок», одного из самых популярных коллективов Волгоградской области.

Выступление прошло в рамках патриотического проекта ЦДРА «Поет Россия Армии Победу». Артисты представили публике программу под названием «Ты, Россия, матушка Россия!».

В ней прозвучали как старинные казачьи песни, так и современные композиции, посвященные героизму защитников Отечества и любви к Родине. Особое внимание было уделено песням о Сталинграде – городе-герое, история которого неразрывно связана с героической борьбой за свободу нашей страны.

«Мы приехали с программой «Ты, Россия, матушка Россия» с нашей героической Сталинградской земли, привезли песни военных лет, песни донских казаков, как аутентичные, традиционные, так и популярные казачьи песни, которым меньше ста лет. Наша программа посвящена воинам прошлого, настоящего – героям, которые, не щадя живота своего защищали и защищают Отечество», - рассказал артист ансамбля Владимир Мытковский.

Стоит отметить, что коллектив уже неоднократно выступал для военнослужащих в военных госпиталях, на полигонах и в воинских частях своего региона.

Проект «Поет Россия Армии Победу» создан ЦДРА с целью выражения поддержки российским военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции, продемонстрировать консолидацию и единство граждан России. Ранее в рамках проекта выступали государственный казачий ансамбль "Ставрополье", ансамбль народной музыки «Ватага» из Брянска, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова, Государственного ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова и другие коллективы.

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