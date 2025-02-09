09.02.2025 (13:45)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 9 февраля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гоголевка, Гончаровка, Заолешенка, Ивашковский, Колмаков, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Лебедевка, Мартыновка, Мирный, Никольский, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Южный. Отражены три контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Замостье, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Олешня, Рубанщина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирлоги, Писаревка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять танков, пять боевых машин пехоты, в т.ч. одна БМП «Bradley» производства США, три бронетранспортера, 16 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, РЛС контроля воздушного пространства RADA израильского производства, а также пункт управления БпЛА и два склада боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58870 военнослужащих, 355 танков, 259 боевые машины пехоты, 204 бронетранспортера, 1826 боевых бронированных машин, 1890 автомобилей, 422 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, мостоукладчик, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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