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09.02.2025 (18:00)

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в акции «Дорога к обелиску»

Юнармейцы Мошковского района Новосибирской области приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Дорога к обелиску».

В ходе мероприятия юные патриоты отряда «Буревестник» имени Героя Советского Союза Аркадия Кобелева очистили от снега воинские мемориалы и памятники советским солдатам и офицерам, павшим в годы Великой Отечественной войны, находящиеся на территории рабочего посёлка Мошково. Из-за большого количества снега и перепадов температуры на памятниках образовались скопления льда. Ребятам пришлось потрудиться как снеговыми, так и штыковыми лопатами, чтобы привести в надлежащий порядок территорию и подходы к обелискам.

Всероссийская патриотическая акция «Дорога к обелиску» призвана привлечь молодых людей к сохранению памяти о подвигах защитников Отечества, увековечиванию имён погибших на воинских мемориалах, изучению исторического наследия страны.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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