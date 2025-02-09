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09.02.2025 (17:00)

Участник СВО провёл урок мужества для кадетов Кемеровской области

Участник специальной военной операции (СВО) Семён Двинянинов провёл урок мужества для учеников кадетского класса общеобразовательной школы №8 города Юрги Кемеровской области, в котором учится и его дочь.

За проявленные мужество и стойкость при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО, военнослужащий награжден медалью «За воинскую доблесть». В рамках встречи со школьниками участник СВО поделился своими историями и историями своих сослуживцев о преданности службе и готовности вновь помочь родине в трудные времена.

Школьники задавали множество вопросов: какой у него позывной, в какое время года тяжело находиться на поле боя, получал ли он опыт оказания первой помощи и др.

Семён Андреевич поделился личными историями из своей службы, которые очень впечатлили ребят. Эти рассказы показывают истинный дух и силу характера военных. Также участник СВО выразил особую благодарность всем ребятам, которые активно участвуют в поддержке военнослужащих, пишут письма и плетут сети.

С начала проведения специальной военной операции военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО, проводят уроки мужества со школьниками. Основной задачей встреч является патриотическое воспитание подрастающего поколения и побуждение школьников к изучению истории Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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