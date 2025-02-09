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09.02.2025 (19:00)

Юнармейцы приняли участие во Всероссийском детско-юношеском фестивале «Ворошиловский стрелок» в Башкирии

Юнармейские отряды приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок» в Башкирии.

В состязаниях приняли участие 18 команд общеобразовательных организаций региона в возрасте от 14 до 15 лет.

Участники прошли различные этапы соревнований - стрельба из пневматической винтовки, метание учебной гранаты на дальность, сгибание и разгибание рук в упоре лежа.

Все участники фестиваля «Ворошиловский стрелок» были награждены грамотами, медалями и кубками. Места распределились следующим образом: 1 место – команда школы МБОУ ООШ д. Тимашевка, 2 место – команда школы МБОУ БГИ № 2, 3 место – команда школы МБОУ СОШ № 11.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Соревнования , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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