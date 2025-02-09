09.02.2025 (16:00)

Герой России Александр Аржаных провёл урок мужества с юнармейцами в Киргизии

Герой Российской Федерации, военный лётчик Александр Аржаных провёл урок мужества с участниками юнармейского отряда «Крылья будущего». Отряд сформирован в школе Министерства обороны Российской Федерации, которая расположена на российской авиабазе в Киргизской Республике. Мероприятие прошло в клубе воинской части.

В ходе встречи военнослужащий рассказал школьникам историю боевого пути, почему принял решение связать свою жизнь именно с авиацией, а также поделился какими качествами необходимо обладать лётчику для успешного выполнения задач. По окончанию мероприятия юнармейцам был продемонстрирован художественный фильм «Небо», основанный на реальных событиях.

Командование российской авиабазы, дислоцированной в Киргизской Республике, уделяет большое внимание патриотической работе с допризывной молодёжи. Уроки мужества и кинолектории проводятся традиционно несколько раз в месяц в клубе воинской части или в учебном классе школы.

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