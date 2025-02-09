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09.02.2025 (15:30)

В музее Северного флота состоялась акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества

В городе Мурманске в Военно-морском музее Северного флота состоялась акция «Тёплый подарок из дома», приуроченная ко Дню защитника Отечества.

Жители и гости Заполярья, военнослужащие и гражданский персонал  Северного флота приняли активное участие в мероприятии.

В рамках акции собраны теплые вещи, медикаменты, предметы снаряжения, продукты и более 500 пар носков.

Также на базе музея проходили мастер-классы по созданию памятных браслетов и брелоков, которые стали символом общей поддержки участников специальной военной операции. Все желающие смогли написать тёплые слова для защитников в виде письма или открытки.

Юные жители Заполярья подписали более 160 открыток, которые были упакованы вместе с браслетами и брелоками, сделанными их руками.

Все это будет отправлено в ближайшее время военнослужащим в зону проведения специальной военной операции.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Музеи , Добро-Информ
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