09.02.2025 (08:30)
Расчетом FPV-дронов Центра «Рубикон» на Курском направлении уничтожил бронетехнику ВСУ
Разведывательными подразделениями Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» в ночное время были обнаружены боевые бронированные машины ВСУ.
Данные обнаруженных целей были оперативно переданы ударным средствам.
Применив ночную оптику расчеты FPV-дронов Центра «Рубикон» уничтожили бронетехнику ВСУ.
Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по цели.
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