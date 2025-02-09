09.02.2025 (08:30)

Расчетом FPV-дронов Центра «Рубикон» на Курском направлении уничтожил бронетехнику ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчетом FPV-дронов Центра «Рубикон» на Курском направлении уничтожил бронетехнику ВСУ

Разведывательными подразделениями Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» в ночное время были обнаружены боевые бронированные машины ВСУ.

Данные обнаруженных целей были оперативно переданы ударным средствам.

Применив ночную оптику расчеты FPV-дронов Центра «Рубикон» уничтожили бронетехнику ВСУ.

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по цели.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице