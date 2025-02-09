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09.02.2025 (08:30)

Расчетом FPV-дронов Центра «Рубикон» на Курском направлении уничтожил бронетехнику ВСУ

Разведывательными подразделениями Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» в ночное время были обнаружены боевые бронированные машины ВСУ.

Данные обнаруженных целей были оперативно переданы ударным средствам.

Применив ночную оптику расчеты FPV-дронов Центра «Рубикон» уничтожили бронетехнику ВСУ.

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по цели.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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