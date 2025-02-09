09.02.2025 (14:00)

Экипаж гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» отметил 35-й годовщину со дня подъёма Военно-морской флага

Сегодня экипаж гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг» провёл торжественное построение, посвящённое 35-й годовщине подъёма Военно-морского флага. Под звуки Гимна Российской Федерации на борту был поднят Военно-морской флаг и флаги расцвечивания.

На мероприятии выступили командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, командования соединения, представители администрации Тульской области, ветераны Военно-морского флота.

Командующий Тихоокеанским флотом отметил, что крейсер является образцом морской культуры, образцом выработки морских качеств у моряков, образцом отношения к воинскому долгу, верности присяги и Военно-морскому флагу.

В ходе церемонии членам экипажа, которые добровольцами отправились в зону СВО, были вручены медали «Участнику специальной военной операции». Отличившимся военнослужащим флагмана флота были вручены грамоты и ценные подарки, а также прозвучали слова благодарности от имени Главы города Тулы, которая связана с кораблём шефскими связями.

Справочно:

«Варяг» — ракетный крейсер проекта 1164 «Слава». Заложен в г. Николаеве. В 1996 г. получил наименование «Варяг». В 2002 г. «Варяг» стал флагманским кораблём Тихоокеанского флота взамен тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Лазарев».

В 2024 флагман флота ГРКР «Варяг» за 7 месяцев дальнего похода преодолел 28000 морских миль, совершил деловые заходы в порты более 10 стран, таких как Республика Индия, Республика Шри-Ланка, Исламская Республика Иран, Государство Катар и Государство Эритрея.

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