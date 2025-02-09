09.02.2025 (13:00)

Специалисты ЖКС ЮВО соблюдают все экологические требования

Специалисты жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) в ходе проведения отопительного периода 2024-2025 годов, своевременно утилизируют золу и шлаки, остающиеся в результате сгорания твердого топлива на теплогенерирующих объектах.

Зола и шлак используется как вторичный ресурс сырьевого назначения, для отсыпки территории, ремонта дорог, и подъездных путей.

«Часть золошлаковых отходов используются на благоустройство подъездных дорог военных городков. Все выполняемые работы проводятся в соответствии с экологическим законодательством нашей страны и действующих нормативно-правовых актов», - отметил начальник отделения экологического контроля Александр Шармаров.

Все мероприятия отопительного сезона и выполнения экологических норм специалистами филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО проходят в плановом порядке.

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