09.02.2025 (12:00)

Музей военной базы ЮВО в Армении посетили школьники Гюмри

В музее военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении военнослужащие провели экскурсию для школьников города Гюмри.

В музее представлены уникальные образцы снаряжения, огнестрельного и холодного оружия, артиллерийского вооружения, боеприпасов, коллекция знамен, снаряжения.

Помимо оружия и формы в экспозициях музея также представлены семейные реликвии, ордена, медали, грамоты, предметы формы одежды и снаряжения, переданные в дар музею ветеранами военной службы, родственниками погибших защитников Отечества.

Посетители музея поблагодарили командование военной базы ЮВО за возможность прикоснуться к истории и узнать новые факты о родном крае.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице