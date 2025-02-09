09.02.2025 (12:00)
Музей военной базы ЮВО в Армении посетили школьники Гюмри
В музее военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении военнослужащие провели экскурсию для школьников города Гюмри.
В музее представлены уникальные образцы снаряжения, огнестрельного и холодного оружия, артиллерийского вооружения, боеприпасов, коллекция знамен, снаряжения.
Помимо оружия и формы в экспозициях музея также представлены семейные реликвии, ордена, медали, грамоты, предметы формы одежды и снаряжения, переданные в дар музею ветеранами военной службы, родственниками погибших защитников Отечества.
Посетители музея поблагодарили командование военной базы ЮВО за возможность прикоснуться к истории и узнать новые факты о родном крае.
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