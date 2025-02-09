09.02.2025 (11:00)

Военные связисты ЮВО уничтожили ДРГ условного противника в Ростовской области

Военнослужащие соединения связи 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили диверсионную разведывательную группу (ДРГ) условного противника в рамках плановой тренировки по противодействию терроризму.

Подразделение противодействия терроризму отработало сбор и прибытие в назначенный район, отражение нападения условного противника, блокирование его и предотвращение захвата штаба соединения.

Военнослужащие успешно выполнили поставленные задачи, продемонстрировали оперативность и слаженность в ходе действий по предназначению.

Данные тренировки происходят регулярно и позволяют военнослужащим соединения четко и слажено действовать в ситуациях разного характера, а также поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.

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