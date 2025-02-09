09.02.2025 (10:00)

В военном госпитале в Чеченской Республике прошел концерт для участников СВО

В военном госпитале Минобороны России, расположенном в Чеченской Республике, для находящихся на излечении участников специальной военной операции (СВО) был организован концерт. Перед военнослужащими с концертной программой выступили творческие коллективы республики.

Концертная программа была адресована как для военнослужащих, находящихся на излечении, так и медицинскому персоналу. Артисты исполнили патриотические песни о России, защитниках Отечества, эстрадные композиции о человеческой доброте, вере в счастливое будущее и любви.

Гостями концерта также стали, воспитанники военно-патриотических клубов, которые прочитали стихотворения и передали участникам СВО письма и рисунки.

Военнослужащие встретили участников концерта овациями и подпевали исполнителям.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице