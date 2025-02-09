09.02.2025 (10:00)
В военном госпитале в Чеченской Республике прошел концерт для участников СВО
В военном госпитале Минобороны России, расположенном в Чеченской Республике, для находящихся на излечении участников специальной военной операции (СВО) был организован концерт. Перед военнослужащими с концертной программой выступили творческие коллективы республики.
Концертная программа была адресована как для военнослужащих, находящихся на излечении, так и медицинскому персоналу. Артисты исполнили патриотические песни о России, защитниках Отечества, эстрадные композиции о человеческой доброте, вере в счастливое будущее и любви.
Гостями концерта также стали, воспитанники военно-патриотических клубов, которые прочитали стихотворения и передали участникам СВО письма и рисунки.
Военнослужащие встретили участников концерта овациями и подпевали исполнителям.