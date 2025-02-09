09.02.2025 (09:00)

В Амурской области в ЖКС №7 (г. Белогорск) проведен комплекс мероприятий по формированию нормативного запаса на прикотельных складах

Для обеспечения стабильной подачи тепловых ресурсов на обслуживаемые объекты жилищно-коммунальной службы №7 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Восточному военному округу проведен комплекс мероприятий по формированию нормативного запаса на прикотельных складах.

На сегодняшний день работают около 50 котельных и 4 центральных тепловых пункта, благодаря проведению комплекса мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры отопительный период 2024-2025 года проходит в штатном режиме.

Все котельные обеспечены нормативным запасом топлива, круглосуточно работает диспетчерская служба, в которую оперативно поступает информация о работе всех систем жизнедеятельности эксплуатируемых объектов.

«Крайне важно держать ситуацию на контроле, главная задача службы - не допускать аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения, а в случае возникновения - оперативно их устранять и быть готовыми к работе в экстремальных зимних условиях» - сообщил начальник ЖКС №7 Андрей Мошаев.

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