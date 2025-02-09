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09.02.2025 (09:30)

Хабаровские юнармейцы приняли участие в акции "Обелиск"

В Хабаровске представители  Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» приняли участие в акции "Обелиск".

На городском кладбище краевого центра состоялась акция по уходу за могилами военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества.

В мероприятии, которое состоялось под общим руководством  начальника муниципального штаба ВВПОД "Юнармия" Андрея Мухранова, приняли участие воспитанники юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов: "Данко", "Витязь", "Каскад", "Доблесть".

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Восточном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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