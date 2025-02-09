09.02.2025 (08:00)

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт противника из буксируемой пушки «Гиацинт-Б»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт противника из буксируемой пушки «Гиацинт-Б»

Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ходе ведения воздушной разведки были получены данные о скрывающемся личном составе ВСУ в укрепленном опорном пункте. Артиллерийский расчет при взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов выполнил залп 152-мм осколочно-фугасными по цели. Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели с минимальным количеством выстрелов.

Высокий профессионализм и слаженность действий артиллерийского расчета «Гиацинт-Б» позволили нанести существенный урон противнику и поддержать продвижение российских войск. Накрывая огнем позиции военнослужащих ВСУ, артиллеристы поражают выявленные места скопления личного состава и техники противника, что позволяет продвигаться штурмовым группам.

Командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи освобождая земли Донбасса от украинских националистов.

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