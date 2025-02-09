09.02.2025 (07:30)

Военнослужащие отдельного ремонтно-эвакуационного полка ВДВ сдали донорскую кровь в медицинских учреждениях Запорожской области

Военнослужащие отдельного ремонтно-эвакуационного полка ВДВ группировки войск "Днепр" сдали кровь для населения Запорожской области, пострадавшего от обстрелов ВСУ.

В свободное от выполнения боевых (специальных) задач время десантники организованно посетили областной центр крови в Мелитополе в качестве доноров, а также сдали донорскую кровь в других медицинских учреждениях Запорожской области.

Военнослужащие сдают свою кровь для всех тех, кому это необходимо.

Военнослужащий ВДВ с позывным «Пряник» родом из Тулы, является почётным донором России.

За свою жизнь сдал почти 100 литров крови, на его счету порядка 200 донаций.

«Я здесь для того, чтобы помогать людям, пусть даже и не знакомым, моя кровь поможет кому-то, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию», - пояснил военнослужащий ВДВ группировки войск «Днепр», позывной «Пряник».

Мелитопольский областной центр крови имеет два филиала в Токмаке и Васильевке. По региону курсирует и мобильная станция переливания крови. За прошлый год специалистам удалось заготовить около пяти тонн крови. 70 процентов из которой идёт на гражданские нужды. Темпы роста донорства в Запорожской области в прошлом году составили 30%.

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