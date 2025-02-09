09.02.2025 (07:00)

Расчеты БпЛА Ставропольского десантно-штурмового полка ВДВ уничтожили скопление украинских формирований в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты БпЛА Ставропольского десантно-штурмового полка ВДВ уничтожили скопление украинских формирований в зоне СВО

Расчеты беспилотных летательных аппаратов Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ группировки войск «Днепр» днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

При уничтожении скоплений украинских формирований в укрытиях, расположенных в лесопосадках, подразделения БпЛА ВДВ применяют FPV-дроны.

При этом квадрокоптер запускается на значительном удалении от местоположения оператора.

Операторы FPV-дронов круглосуточно осуществляют разведку позиций ВСУ. Помощник оператора отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу.

В ходе разведывательных мероприятий, оператор БпЛА Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ обнаружил тяжелый беспилотник ВСУ типа "Баба-Яга" и атаковал его. Информация, получаемая со сбитых БпЛА ВСУ, позволяет вскрыть точки расположения пунктов управления и взлетов разведывательных беспилотников ВСУ.

После обнаружения бронетехники, совершающей маневр в районе линии боевого соприкосновения, оператор БпЛА ВДВ первым сбросом обездвижил вражескую БМП, вторым и последующими сбросами он уничтожил до отделения пехоты ВСУ, покинувшей десантный отсек.

БпЛА трудно обнаружить и перехватить, они высокоманевренны. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях.

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