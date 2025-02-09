09.02.2025 (06:30)

Концерт для военнослужащих группировки войск «Центр» провели артисты фронтовой творческой бригады ЦВО в тыловом районе зоны проведения СВО

Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провёл концерт для военнослужащих, находящихся на отдыхе после выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

На импровизированной сцене коллектив ансамбля военного округа исполнил несколько музыкальных и песенных номеров. Основой концертной программы стали патриотические песни и современные шлягеры. Не обошлось и без игры на музыкальных инструментах, в том числе на балалайке, набравшей свою популярность среди военнослужащих группировки «Центр».

В завершении концерта артисты поблагодарили военнослужащих за теплый прием, за их мужество и героизм проявленные при выполнении боевых задач и пожелали скорейшего возвращения с победой домой.

С самого начала проведения СВО коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) ежедневно выступает с концертными программами для военнослужащих группировки войск «Центр», а также для мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

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