08.02.2025 (14:38)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 8 февраля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный. Отражена одна контратака противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Замостье, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новая Сорочина, Рубанщина, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, в т.ч. одна БМП «Bradley» производства США, четыре бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, пять минометов, две пусковые установки РСЗО (БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган»), инженерная машина разграждения «Pionierpanzer 2» производства Германии, а также три пункта управления БпЛА.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58550 военнослужащих, 350 танков, 254 боевые машины пехоты, 201 бронетранспортер, 1810 боевых бронированных машин, 1864 автомобиля, 418 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, мостоукладчик, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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