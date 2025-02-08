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08.02.2025 (22:30)

Экипажи БТР морской пехоты совершенствуют мастерство по огневой подготовке и вождению

Экипажи БТР-82А соединения морской пехоты флота на полигоне в Калининградской области совершенствуют мастерство по огневой подготовке и вождению боевых машин.

В ходе занятий водители выполняют приемы маневрирования на скоростных участках, совершают прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности. А также преодолевают искусственные и естественные препятствия.

На протяжении всего маршрута трасы экипажи следят за тактической обстановкой и преодолевают имитационные заграждения, на которых используются дымовые гранаты и взрыв пакеты.

По прибытию на огневой рубеж, наводчики скорострельной 30-мм пушки поражают мишени, имитирующие технику и огневые позиции условного противника. Стрельба ведется как по появляющимся, так и по движущимся мишеням на дистанциях от 500 до 900 метров. С целью корректировки огня применяются трассирующие боеприпасы. Занятия по вождению БТР проводятся как в светлое, так и в темное время суток.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот
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