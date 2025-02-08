08.02.2025 (23:00)

С молодыми офицерами Балтийского флота стартовал плановый сбор по боевой подготовке под руководством участников СВО

На базе соединения морской пехоты Балтийского флота стартовал плановый сбор с офицерами-выпускниками высших военных учебных заведений 2024 года.

В ходе сбора молодые офицеры примут участие в показных занятиях, направленных на приобретение ими навыков проведения мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности в ходе военной службы. Занятия с офицерами проводятся под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт в ходе проведения специальной военной операции.

В программу сбора включены как лекционные, так и практические инструкторско-методические занятия по всем предметам боевой подготовки, а также проверка уровня профессиональных знаний и навыков офицеров, приобретенных в военно-учебных заведениях.

Одним из важнейших в рамках сбора станет изучение боевого применение беспилотных летательных аппаратов и способов борьбы с БпЛА противника. Особое внимание в ходе учебно-методического сбора уделено внедрению опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции.

В сборах принимают участие свыше 30 офицеров, которые прибыли для дальнейшей службы в соединения и воинские части флота.

Заключительным этапом учебных мероприятий для офицеров станет проведение контрольных занятий по боевой и тактической подготовке на морском десантном полигоне в Калининградской области.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице