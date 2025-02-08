08.02.2025 (15:30)

Военные коммунальщики Северного флота провели комплекс мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности

В целях предотвращения пожаров на территориях военных городков Северного флота сотрудники жилищно-коммунальной службы № 10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) провели комплекс мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности.

На объектах теплового и водопроводно-канализационного хозяйства оборудованы пожарные щиты, объекты полностью укомплектованы пожарным инвентарем и оборудованием.

Кроме того, созданы внештатные группы по тушению возможных возгораний, очищена территория объектов от сгораемого мусора. Организовано взаимодействие с воинскими частями по организации тушения пожаров.

Также, в ЖКС № 10 начальником отдела госпожнадзора города Северодвинска Вячеславом Веселовским было проведено занятие по соблюдению требований пожарной безопасности, на котором сотрудников проинструктировали по мерам пожарной безопасности и действиям при возгорании, правилам использования первичных средств пожаротушения, правилам эвакуации и вызова экстренных служб.

Все сотрудники жилищно-коммунальной службы сдали зачеты по пользованию штатными средствами пожаротушения.

В прошедшем 2024 году на 24 объектах, проведены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций, выполнено техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной автоматики в зданиях и сооружениях, организована перезарядка более 700 огнетушителей. Кроме того, проведены испытания систем внутреннего пожарного водопровода, проверена работоспособность более 80 пожарных кранов и 100 гидрантов.

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