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08.02.2025 (14:30)

В Амурском авиационном соединении дальней авиации прошли занятия по огневой подготовке

Военнослужащие авиационного соединения дальней авиации, дислоцированного в Амурской области выполнили стрельбы из штатного оружия по плану боевой подготовки.

Личный состав отработал на практике стрельбу по заданным целям из автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Согласно требований курса стрельб, обеспечению безопасности и сохранности оружия и боеприпасов, перед началом занятий с военнослужащими проведен инструктаж и отработан каждый элемент комплекса мероприятий при стрельбе.

После окончания стрельб военнослужащие перешли к сдаче нормативов по неполной разборке, сборке автомата АК-74, а также снаряжения магазина.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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