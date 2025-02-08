08.02.2025 (14:30)

В Амурском авиационном соединении дальней авиации прошли занятия по огневой подготовке

Военнослужащие авиационного соединения дальней авиации, дислоцированного в Амурской области выполнили стрельбы из штатного оружия по плану боевой подготовки.

Личный состав отработал на практике стрельбу по заданным целям из автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Согласно требований курса стрельб, обеспечению безопасности и сохранности оружия и боеприпасов, перед началом занятий с военнослужащими проведен инструктаж и отработан каждый элемент комплекса мероприятий при стрельбе.

После окончания стрельб военнослужащие перешли к сдаче нормативов по неполной разборке, сборке автомата АК-74, а также снаряжения магазина.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице