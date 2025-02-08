08.02.2025 (22:00)

Участники СВО провели урок мужества для школьников Ростовской области

Урок Мужества провели военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) – участники специальной военной операции (СВО) для школьников поселка Кривянская Ростовской области.

Встреча школьников с военнослужащим состоялась в доме культуры поселка. Детям рассказали о подвигах российских бойцов на СВО, качествах, присущих настоящим патриотам, отметили необходимость прохождения службы в армии, добросовестного выполнения гражданского и воинского долга, а также об особенностях обустройства быта на фронте и объяснили, что движет военнослужащими, добровольно вставшими на защиту Отечества.

В заключение встречи ветеран боевых действий подчеркнул важность воспитания самодисциплины и характера, ответил на вопросы учащихся. Помимо этого, военнослужащие продемонстрировали школьникам образцы средств индивидуальной защиты и стрелкового вооружения, применяемых ими в зоне СВО.

С начала проведения СВО военнослужащие активно проводят патриотическую работу с подрастающим поколением. В Ростовской области для молодёжи на регулярной основе проводят уроки мужества и мастер-классы.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице