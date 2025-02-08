08.02.2025 (21:00)
На полигоне в Ростовской области прошел концерт для артиллеристов ЮВО
Артисты Ансамбля песни и пляски Южного военного округа (ЮВО) выступили с концертными номерами на одном из полигонов ЮВО в Ростовской области.
Концерт состоялся для военнослужащих, находящихся на полевом выходе по плану лагерных сборов подразделений ракетных войск и артиллерии военного округа.
Программа включала в себя как номера военно-патриотической тематики, так и современные популярные композиции.
Концерт был тепло принят личным составом. Некоторые номера настолько сильно впечатлили артиллеристов, что в завершении программы в качестве благодарности для артистов на сцене выступил творческий коллектив, составленный из самих военнослужащих.
В благодарность за выступление участники лагерного сбора вручили артистам памятные подарки и цветы.
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