08.02.2025 (20:00)

В Чеченской Республике военнослужащие ЮВО готовятся к чемпионату округа по спортивному самбо

Спортсмены из числа военнослужащих, проходящих военную службу в мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Чеченской Республике, перешли к этапу интенсивной подготовки для участия в чемпионате ЮВО по спортивному самбо.

На данном этапе, борцы тренируются совместно с профессиональными гражданскими спортсменами Республики и получают необходимый состязательный опыт во время спаррингов. Некоторые спортсмены уже начали работать над сгонкой веса, для того чтобы к моменту соревнований не выйти за рамки своей весовой категории.

Согласно календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий ЮВО на 2025 г., соревнования пройдут с 12 по14 марта в г. Краснодар. На основе результатов чемпионата будет сформирована сборная команда ЮВО по спортивному самбо.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице