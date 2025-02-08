08.02.2025 (19:00)
В Армении юнармейцы и школьники приняли участие в состязаниях в спортивном комплексе военной базы ЮВО
Учащиеся школы Минобороны России в Гюмри и юнармейцы приняли участие в спортивном празднике, организованном спорткомитетом и офицерами военно-политической работы военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении.
В спортивно-тренировочном комплексе «Старт» школьники и юнармейцы сыграли матчи по волейболу и мини-футболу.
Завершился спортивный праздник веселыми стартами, перетягиванием каната и подтягиванием. По результатам соревнований команда-победитель получили медали и грамоты.
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