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08.02.2025 (18:00)

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Письмо солдату»

Участники юнармейского отряда «Юность» Борисоглебской средней школы Убинского района Новосибирской области присоединились к Всероссийской патриотической акции «Письмо солдату».

 В рамках акции юные патриоты написали письма военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В своих письмах ученики школы выразили признательность военнослужащим, а также написали слова благодарности за их героизм и мужество, и пожелали скорейшего возвращения домой с победой.

Всероссийская патриотическая акция «Письмо солдату» является одной из самых значимых и популярных инициатив, направленных на поддержку военнослужащих. Акция предлагает выразить свою признательность и благодарность тем, кто отстаивает интересы Отечества в зоне проведения СВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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