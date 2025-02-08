08.02.2025 (17:00)

Урок мужества для юнармейцев Новосибирской области провели ветераны ВС РФ

Урок мужества для юнармейского отряда «Гром» Искитимского района Новосибирской области провели ветераны Вооруженных Сил РФ - участники боевых действий в Афганистане, Чеченской республике и специальной военной операции.

Встреча состоялась на базе общеобразовательной школы деревни Ургун в рамках проекта «Для бессмертия нет слова «Был». Спикеры поделились с юными патриотами историями о героизме своих товарищей, о выполнении боевых задач и поговорили о том, какими качествами должен обладать настоящий патриот своей Родины. Школьники задавали военнослужащим интересующие вопросы и поблагодарили за полезную информацию.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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