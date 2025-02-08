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08.02.2025 (16:00)

Участник СВО провёл урок мужества для школьников Тюмени

Участник специальной военной операции (СВО) Дмитрий Попов провёл урок мужества для воспитанников центра «Аванпост» в Тюмени.

Военнослужащий рассказал школьникам о том, как сам в юношестве был в составе юнармейского движения, учёбе в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище и участии в СВО. Молодой человек также напомнил ребятам, о том, как важно знать и помнить историю Отечества и быть достойным гражданином страны.

На протяжении всего мероприятия воспитанники центра смогли задать все интересующие вопросы спикеру, в том числе касаемо быта на передовой, получают ли военнослужащие полезные грузы от тюменских школьников. По окончании ребята ещё раз поблагодарили гостя за оказанное внимание, пожелали скорейшей победы и отметили, что ровняются на современное поколение защитников и в будущем хотели бы также надеть погоны.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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