08.02.2025 (15:00)

Саратовские юнармейцы приняли участие в акции «Плетём для СВОих»

Саратовские юнармейцы приняли участие в акции «Плетём для СВОих» по изготовлению маскировочных сетей для военнослужащих – участников специальной военной операции.

Юнармейцы гимназии № 31 сплели маскировочные сети, в соответствии с сезоном года. Для многих юнармейцев — это не просто возможность помочь защитникам Отечества, но и поддержать своих близких, которые выполняют задачи в зоне проведения специальной операции.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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