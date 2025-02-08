08.02.2025 (14:00)

Военные коммунальщики Военно-морского флота начали комплексные проверки котельных на Камчатке

Военные коммунальщики жилищно-коммунальной службы №8 филиала «Центрального жилищно-коммунального управления» Минобороны России (по ВМФ) приступили к проведению комплексных проверок котельных, обеспечивающих теплом военные городки и социально-значимые объекты в гарнизонах Военно-морского флота на Камчатке.

Выездные комиссии под руководством начальников отделений Службы и производственных участков проверяют техническое состояние основного и резервного оборудования и котлоагрегатов, а также подготовленность личного состава котельных, укомплектованность запасными частями и средствами пожаротушения, а также работу аварийных бригад.

По результатам проверок было установлено, что оборудование, обеспечивающее бесперебойное тепло и водоснабжение военных городков и объектов, находится в исправном состоянии, личный состав подготовлен. Подача тепла на объекты военной инфраструктуры обеспечена в полном объёме.

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