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09.02.2025 (05:30)

Для военнослужащих группировки войск «Запад» в зоне СВО с концертной программой выступили артисты концертной группы Военного Образцового оркестра Почётного караула МВО

Военнослужащих подразделений общевойсковой армии группировки войск «Запад», находящихся в тыловом районе на отдыхе между выполнением боевых задач специальной военной операции, посетили артисты концертной группы Военного Образцового оркестра Почётного караула Московского военного округа.

Для военнослужащих на импровизированной сцене под открытым небом артисты выступили с уникальной концертной программой, в ходе которой звучали песни советских и современных исполнителей.

Военнослужащие бурными аплодисментами встречали каждую песню. Они поблагодарили артистов за теплые слова и не забываемую атмосферу.

Как говорят сами бойцы, такие выступления помогают снять стресс и перезагрузиться.

По завершению музыкальной программы военнослужащие вернулись к выполнению поставленных задач.

Подобные культурно-патриотические мероприятия проходят в воинских частях для поддержания морального духа военнослужащих весь период проведения СВО.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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