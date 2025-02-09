09.02.2025 (05:00)

Расчеты гаубиц М-46 мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили минометные расчеты ВСУ в приграничном районе Курской области

Расчеты 130-мм буксируемых гаубиц М-46 мотострелкового полка группировки войск «Север» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций, миномётных расчётов, живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

Расчеты в постоянной готовности. Военнослужащим приходится ежедневно работать в различных условиях. В любое время они готовы открыть огонь, нанести огневое поражение противнику. Опыт расчетов позволяет бить первым снарядом точно в цель.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду. Координаты обнаруженных целей поступают напрямую командованию артиллерийских батарей.

В этот раз операторы разведывательного БпЛА вскрыли несколько минометных расчетов ВСУ одного из подразделений ВСУ, после чего расчеты орудий нанесли артиллерийский удар по противнику.

Огонь велся с точной корректировкой разведчиков, что позволило полностью уничтожить минометные расчеты боевиков ВСУ.

Расчеты гаубиц М-46 «утюжат» врага на подступах к переднему краю. На видео расчёт 130-миллиметровой гаубицы работает с точностью снайперской винтовки.

В ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты используют осколочно-фугасные боеприпасы, способные поражать как живую силу, так и бронетехнику ВСУ.

Военнослужащие группировки войск «Север» на достигнутом не останавливаются и продолжают уничтожать все выявленные цели. Ведут сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь по противнику.

Расчеты слаженны и поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают и замаскировывают орудия, не давая противнику возможность обнаружить огневые позиции.

Свою важность бойцы доказывают делом. Затишье между выстрелами минимальное. Сплоченный артиллерийский огонь нескольких расчетов не дает неприятелю поднять головы. Высокая сплоченность артиллеристов позволяет выполнять задачи друг друга в экстренных ситуациях.

В помощь бойцам – беспилотники, которые каждый день разведывают и выявляют новые цели, а в случае принятия решения о нанесении удара, корректируют огонь артиллерии.

Никаких проблем со снарядами в подразделениях нет. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

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