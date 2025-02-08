08.02.2025 (13:20)

В Амурской области в соединении МТО ВВО состоялась военизированная эстафета

В Амурской области в отдельном соединении материального обеспечения Восточного военного округа (ВВО) прошла муниципальная военизированная эстафета. Соревнования прошли в рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы.

В эстафете приняли участие юнармейцы школ города и две команды спортсменов из спортивной школы №2.

По традиции, мероприятие началось с исполнения гимна Российской Федерации. Также минутой молчания присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне. В завершение программы спортсмены спортивной школы №2 продемонстрировали показательные выступления.

Организаторами эстафеты выступили военнослужащие Восточного военного округа, совместно с Движением Первых и региональным отделением всероссийского движения «Юнармия».

Ребятам предстояло преодолеть полосу препятствий, где ребятам необходимо было проползти по-пластунски в средствах бронезащиты, выполнить неполную разборку-сборку автомата Калашникова и расшифровать секретное послание и многое другое.

По итогу соревнований места распределились следующим образом: золото завоевала команда юнармейцев школы № 200, серебро у школы № 10 и бронза досталась ученикам школы № 5.

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