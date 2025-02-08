08.02.2025 (12:00)

Коммунальные службы Приморского края исполнили все обязательства по расчетам с ресурсоснабжающими организациями за 2024 год

В рамках бесперебойного обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России, специалисты жилищно-коммунальной службы № 4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО) ежегодно заключают контракты с такими крупными ресурсоснабжающими организациями, как КГУП «Примтеплоэнерго», АО «Дальневосточная энергетическая компания», МУП «Уссурийский Водоканал», ОАО «РЖД», ПАО «Дальневосточная генерирующая компания», МУП «ЖКХ», КГУП «Приморский Водоканал», АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей», МУП «Погранводовод» и другими.

По состоянию на 1 февраля 2025 года ЖКС №4 (г. Уссурийск) не имеет просроченной кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями по бюджетным обязательствам за 2024 год.

Произведена 100% оплата за потребление энергоресурсов по заключенным контрактам.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице