08.02.2025 (11:00)
На Сахалине завершился этап чемпионата ВВО по военно-прикладному спорту биатлону
На Сахалине завершился этап чемпионата Восточного военного округа (ВВО) по военно-прикладному спорту биатлону.
На пороге завершения чемпионата, участникам предстояла лыжная гонка патрулей на дистанцию 10 километров классическим стилем в полевой форме.
На территории проведения чемпионата организаторы армейского корпуса ВВО, также развернули полевую кухню с горячим чаем для поддержания тела в тонусе от Сахалинских температур.
В личном зачете участники, занявшие призовые места, награждаются медалями и грамотами.
В командном зачете команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и грамотами.
Чемпионат проводится в целях совершенствования спортивного мастерства и выполнения спортивных разрядов военнослужащими ВВО.
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