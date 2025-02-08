08.02.2025 (11:00)

На Сахалине завершился этап чемпионата ВВО по военно-прикладному спорту биатлону

На Сахалине завершился этап чемпионата Восточного военного округа (ВВО) по военно-прикладному спорту биатлону.

На пороге завершения чемпионата, участникам предстояла лыжная гонка патрулей на дистанцию 10 километров классическим стилем в полевой форме.

На территории проведения чемпионата организаторы армейского корпуса ВВО, также развернули полевую кухню с горячим чаем для поддержания тела в тонусе от Сахалинских температур.

В личном зачете участники, занявшие призовые места, награждаются медалями и грамотами.

В командном зачете команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и грамотами.

Чемпионат проводится в целях совершенствования спортивного мастерства и выполнения спортивных разрядов военнослужащими ВВО.

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